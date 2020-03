Koronavírus: a szemetet elviszik, de vannak korlátozások

A vírusjárvány miatt a váciakat is érintő korlátozásokat vezetett be Zöld Híd Nonprofit Kft, amelynek alvállalkozójaként a Váci Hulladékgazdálkodási Kft végzi a városban a szemét összegyűjtését. A lényeg: a háztartási hulladékok összeszedése az eddigi rend szerint továbbra is működik, bár számos, az egészséget védő változás lépett életbe.

A Zöld Híd közlése szerint március 17-től rétsági és balassagyarmati hulladékudvaraink ideiglenesen nem fogadnak ügyfeleket! Továbbá, korlátozzák a nógrádmarcali és a kerepesi hulladékkezelő központjukba történő lakossági hulladékok beszállítását: csak a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. és a szerződött alvállalkozók gépjárművei hajthatnak be a területre.

Hangsúlyosan kérik ügyfeleiket, hogy a fertőzésveszély csökkentése érdekében a hulladékgyűjtő edényekbe – kukákba – kizárólag lezárt zsákokban helyezzék el a hulladékot.

Amennyiben a hulladékgyűjtő edény mellé plusz hulladékot helyeznek el, ezt egészségügyi okokból dupla zsákban tegyék meg, ügyelve arra, hogy a társaság által biztosított gyűjtő legyen a külső – kérik. ♦

